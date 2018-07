Kiew (dpa) - Mit einem Besuch des Protestlagers auf dem Maidan in Kiew hat Ex-Kremlkritiker Michail Chodorkowski die neue prowestliche Führung der Ukraine unterstützt. Er habe mit den Menschen auf dem Unabhängigkeitsplatz gesprochen, teilte Chodorkowski mit. Er war im Dezember nach zehn Jahren in russischer Lagerhaft freigekommen. Die Regierung in Kiew kündigte an, mehrere Verletzte der blutigen Straßenschlachten zur weiteren Behandlung nach Israel auszufliegen. Auch Deutschland habe die Aufnahme verwundeter Demonstranten und Polizisten zugesagt, hieß es.

