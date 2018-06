Mexiko-Stadt (dpa) - Bei Überfällen auf zwei Bars in Mexiko sind sieben Menschen getötet worden. Die Vorfälle ereigneten sich im Bundesstaat México nahe der Hauptstadt. In Chicoloapan erschossen Unbekannte am frühen Morgen (Ortszeit) drei Männer, wie die Zeitung "Reforma" berichtete. Demnach hinterließen die Angreifer eine Botschaft, in der sich das Drogenkartell "La Familia Michoacana" zu der Tat bekannte. In der Ortschaft La Paz eröffnete ein bewaffnetes Kommando das Feuer in einer Kneipe: Vier Menschen kamen ums Leben.

