Hanoi (dpa) – Eine mögliche Spur zur verschollenen Boeing 777-200 im Meer vor Vietnam hat sich als falscher Alarm herausgestellt. Ein von Aufklärern entdeckter "ungewöhnlichen Gegenstand" habe sich als Holz entpuppt, teilten die vietnamesischen Such- und Rettungsbehörden mit. Ein US-Schiff habe die Fundstelle rund 100 Kilometer vor der Insel Tho Chu an der Südspitze Vietnams untersucht und das Holz entdeckt. Der Kontakt zu der Boeing war gestern zwei Stunden nach dem Start in Kuala Lumpur abgebrochen.

