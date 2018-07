Berlin (dpa) - Sebastian Vettel wird beim Formel-1-Auftakt in Melbourne am kommenden Wochenende mit einem innen praktisch runderneuerten Red-Bull-Rennwagen antreten.

"Das Auto, das wir in Melbourne einsetzen, wird nur von außen das Auto sein, mit dem wir im Winter getestet haben", sagte der Vierfach-Weltmeister in einem Interview der "Welt am Sonntag". "Die technischen Innereien werden andere sein", kündigte Vettel an.