Berlin (dpa) - Mit einem Rekord an Geschäftsabschlüssen ist am Abend die Internationale Tourismus-Börse in Berlin zu Ende gegangen. Nach Schätzungen der Veranstalter kamen auf der ITB Geschäfte im Wert von 6,5 Milliarden Euro zustande - so viel wie nie zuvor. Das lag auch an der großen Zahl der Aussteller. Mehr als 10 000 Unternehmen aus 189 Ländern präsentierten sich auf dem Messegelände, die Hallen am Funkturm waren laut den Veranstaltern ausgebucht. Insgesamt kamen rund 114 000 Fachbesucher und mehr als 60 000 Privatbesucher.

