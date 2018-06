Kiew (AFP) Im Konflikt um die Krim sind am Sonntag mehrere zehntausend Menschen in der Ukraine für und gegen Russland auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Kiew sprach der Ende Dezember aus langjähriger russischer Lagerhaft entlassene frühere Ölmagnat Michail Chodorkowski vor einer proeuropäischen Menschenmenge auf dem Unabhängigkeitsplatz: Das brutale Vorgehen der ukrainischen Regierung unter dem entmachteten Staatschef Viktor Janukowitsch gegen die Demonstranten auf dem Maidan sei "mit Billigung der russischen Führung" erfolgt. "Das ist erschreckend. Das ist nicht meine Führung", sagte der 50-Jährige.

