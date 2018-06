Berlin (dpa) - In Deutschland ist 2013 trotz der Energiewende im zweiten Jahr in Folge der Ausstoß von Treibhausgas gestiegen. Damit gerät das Klimaschutzziel der Bundesregierung bis 2020 ernsthaft in Gefahr. Im vergangenen Jahr wurden rund 951 Millionen Tonnen an klimaschädlichen Treibhausgasen in die Luft geblasen, fast 12 Millionen Tonnen mehr als 2012. Das geht aus vorläufigen Berechnungen des Umweltbundesamtes hervor, die der dpa vorliegen. Allein der energiebedingte Ausstoß von Kohlendioxid nahm um 1,5 Prozent zu.

