Caracas (AFP) Bei einer erneuten Massendemonstration gegen die venezolanische Staatsführung haben tausende Menschen erneut ihren Unmut über chronische Lebensmittelengpässe ausgedrückt. In der Hauptstadt Caracas schlugen die Demonstranten am Samstag auf Kochtöpfe, um den Mangel an Grundnahrungsmitteln wie Brot, Milch, Butter und Zucker anzuprangern. Auch tägliche Bedarfsgüter wie Toilettenpapier fehlen vielerorts in den Supermarktregalen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.