Pjöngjang (dpa) - Das kommunistische Regime in Nordkorea hält erstmals unter der Herrschaft von Kim Jong Un Wahlen zur Obersten Volksversammlung ab. Bis zum Mittag hätten mehr als 65,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, berichten die Staatsmedien. Die Parlamentswahlen in Nordkorea gelten als Formsache. Die Wähler können in jedem Bezirk nur mit "Ja" oder "Nein" für einen Kandidaten stimmen, der vorher von der herrschenden Arbeiterpartei oder der Regierung bestimmt worden ist. Bei der vorherigen Wahl 2009 vermeldeten die Medien des Landes eine Zustimmung von 100 Prozent.

