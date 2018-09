Offenbach (dpa) - Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, milde Temperaturen: Der Frühling hat am Wochenende Menschen in ganz Deutschland ins Freie gelockt. Das sonnige und trockene Wetter werde sich bis mindestens Freitag fortsetzen, sagte der Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst heute in Offenbach. Die Temperaturen gehen allerdings leicht zurück, erwartet werden 13 bis 19 Grad. Die Nächte werden mit Werten von plus 3 bis minus 2 Grad noch kühl.

