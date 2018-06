Inzell (SID) - Eisschnellläufer Nico Ihle ist in Inzell knapp am ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere vorbeigelaufen. Einen Tag nach seinem dritten Platz über 500 m musste sich der Chemnitzer über die Kurzdistanz am Sonntag in 34,97 Sekunden nur dem Olympiazweiten Jan Smeekens (Niederlande/34,91) geschlagen geben. Für Ihle war es der dritte Podestplatz im Weltcup. Den dritten Rang sicherte sich Olympiasieger Michel Mulder (Niederlande/35,00).

"Das ist super. Ich habe nachgelegt, es hat alles gepasst", sagte Ihle, der um 13 Hundertstel schneller war als am Samstag. Der 28-Jährige, der einer der wenigen Lichtblicke der deutschen Eisschnellläufer bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi gewesen war, etabliert sich zunehmend in der Weltspitze. "Ich hoffe, dass ich die Saison verletzungsfrei beende. Dann kann ich nächstes Jahr von Anfang an angreifen", sagte Ihle.