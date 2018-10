Hannover (dpa) - Niedersachsens Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz will der Staatsanwaltschaft Hannover die Ermittlungen im Fall Edathy nicht entziehen. Hier werde nach politischer Einflussnahme gerufen, und die gebe es mit ihr nicht, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa in Hannover. Dadurch würde das rechtliche Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Justizministerium in eine politische Relation umgewandelt. Gegen Edathy wird wegen des Verdachts auf Besitz von kinderpornografischen Fotos ermittelt.

