Berlin (AFP) Flügelkampf in der CDU über die Rente mit 63: Der CDU-Wirtschaftsrat und der Arbeitnehmerflügel CDA streiten über das von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) geplante Gesetz. Der CDA-Bundesvize Christian Bäumler sagte zu "Handelsblatt Online", der Wirtschaftsrat betreibe "Desinformation und Panikmache". Bäumler bezog sich auf einen Brief des Wirtschaftsrats an Nahles, in dem deren Gesetzentwurf als "schreiende Ungerechtigkeit", "gefährliche Geisterfahrt", "Katastrophe für den Standort Deutschland" und als "Mühlstein" in der Schuldenkrise gebrandmarkt wird.

