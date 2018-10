Wiesbaden (AFP) Das deutsche Handwerk hat im vergangenen Jahr erneut etwas schlechtere Geschäfte gemacht. Die Umsätze sanken nach vorläufigen Ergebnissen um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Von 2011 auf 2012 waren die Umsätze bereits um drei Prozent gefallen, davor allerdings stark gestiegen (plus 7,4 Prozent).

