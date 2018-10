Düsseldorf (AFP) Feuerwehr-Einsatz im Streichelzoo: Tierretter der Düsseldorfer Feuerwehr haben in einem Zoogehege zwei neugeborene Ziegen vor ihrem rabiaten Erzeuger geschützt. Der Geißbock hatte die beiden Nachkommen gleich nach deren Geburt angegriffen und durch das Gehege geschleudert, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Ein Besucher des Streichelzoos alarmierte daraufhin per Handy die Einsatzkräfte.

