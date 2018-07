Berlin (SID) - Der deutsche Meister Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Grundstein zum Einzug ins Viertelfinale gelegt. Der Titelverteidiger gewann das erste Spiel in den Vor-Play-offs gegen den ERC Ingolstadt vor 11.400 Zuschauern mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) und benötigt in der Serie "best of three" nun noch einen Sieg. Die zweite Partie findet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Ingolstadt statt, Spiel drei wäre am 14. März wieder in der deutschen Hauptstadt.

Den Treffer zum siebten Sieg in Folge für die Eisbären erzielte Andre Rankl sechs Sekunden vor der zweiten Drittelpause in Überzahl. Ingolstadt, das in der Hauptrunde hinter den Berlinern Platz neun belegt hatte, ging damit auch im fünften Saisonduell mit den Eisbären als Verlierer vom Eis.

Im zweiten Duell der Vor-Play-offs hatte Red Bull München am Sonntag gegen die Iserlohn Roosters mit 5:3 gewonnen.