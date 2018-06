Paris (AFP) Ein seltenes Tora-Exemplar kommt Ende April in Paris unter den Hammer. Der Wert der im Januar 1482 in Bologna gedruckten Inkunabel werde auf eine bis 1,5 Millionen Euro geschätzt, erklärte das Auktionshaus Christie's am Montag. Es handele sich um das erste Exemplar, in der die fünf ersten Bücher der Bibel vereint seien.

