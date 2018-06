Saint-Jean-de-Luz (AFP) Bei einem Brand in einem Luxushotel an der südwestfranzösischen Atlantikküste ist eine Frau ums Leben gekommen. Etwa 30 Menschen mussten in dem Ort Saint-Jean-de-Luz in Sicherheit gebracht werden, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Eine 76-jährige Frau schaffte es nicht mehr rechtzeitig aus dem Grand Hotel und starb an einer Rauchvergiftung.

