Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat einen Nachfolger für seinen abwandernden Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen gefunden. Vom Schweizer Meister FC Basel wechselt Yann Sommer zur kommenden Saison zwischen die Pfosten der Rheinländer.

Der 25-Jährige, der sich Hoffnungen auf einen Platz im Schweizer Kader für die WM-Endrunde in Brasilien macht, unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2019. Die Ablöse für Sommer, der in Basel noch einen Kontrakt bis 2015 besitzt, liegt Schätzungen zufolge zwischen acht und neun Millionen Euro.

"Hier ist alles noch ein wenig größer als in der Schweiz. Borussia ist ein Traditionsverein, und wenn man die Chance hat, bei den Fohlen zu spielen, macht man das. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt", begründete Sommer im fohlen.tv seine Entscheidung für das Team seines Landsmannes Lucien Favre.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist ebenfalls von einer erfolgreichen Zusammenarbeit überzeugt: "Wir haben nicht nur einen guten Torhüter, sondern auch gleich einen Führungsspieler bekommen."

Sommer soll beim Ex-Meister die durch den bevorstehenden Abschied von ter Stegen entstehende Lücke schließen. Gladbachs derzeitige Nummer eins gilt als Kandidat für den Torwart-Posten beim spanischen Meister FC Barcelona, nachdem ter Stegen zu Jahresbeginn auf eine vorzeitige Verlängerung seines noch bis zum nächsten Jahr laufenden Vertrages verzichtet hatte. Für den 21-Jährigen dürfen die Borussen auf eine Transfersumme im zweistelligen Millionen-Bereich hoffen.

In Mönchengladbach ist Sommer, der mit Basel in den vergangenen drei Jahren die nationale Meisterschaft gewann und auch schon in der Champions League Erfahrungen gesammelt hat, der zweite Schlussmann aus der Schweiz. Zwischen 2001 und 2004 hütete der damalige Nationaltorhüter Jörg Stiel das Borussia-Gehäuse.