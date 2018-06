München (dpa) - In München beginnt der Prozess gegen Uli Hoeneß. Der Präsident des FC Bayern soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Das Urteil könnte Richter Heindl schon am Donnerstag verkünden. Viele Menschen haben ihres über ein gefallenes Vorbild schon gefällt.

