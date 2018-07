Wetzlar (SID) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar baut auch in Zukunft auf Rechtsaußen Tobias Hahn. Der Tabellenelfte verlängerte den auslaufenden Vertrag mit dem 26-Jährigen bis zum 30. Juni 2015. "Wir sind sehr froh, dass wir über das Saisonende hinaus mit Tobi planen können. Er hat nicht zuletzt in den vergangenen Wochen in der Liga und im Pokal bewiesen, zu welchen Leistungen er in der Lage ist und dass er unserer Mannschaft auf der Rechtsaußenposition enorm helfen kann", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.