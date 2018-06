Oslo (AFP) Wegen des gewaltsamen Todes eines kleinen Mädchens muss sich ein Paar in Norwegerin seit Montag vor Gericht verantworten. Die 28-Jährige soll ihre eineinhalbjährige Tochter in einem Eimer voller Wasser ertränkt haben - auf Anweisung ihres ebenfalls angeklagten Lebensgefährten, mit dem sie via Skype chattete.

