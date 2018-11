Krasnaja Poljana (dpa) - Anna Schaffelhuber hat bei den Paralympics von Sotschi ihre zweite Goldmedaille geholt. Im "Rosa Chutor"-Alpinzentrum triumphierte die querschnittsgelähmte 21-Jährige im Super-G der Frauen, nachdem sie zwei Tage zuvor bereits die Abfahrt gewonnen hatte.

Überschattet wurde der Wettkampf allerdings von zwei schweren Stürzen: Die US-Monoskifahrerinnen Alana Nichols und Stephani Victor überschlugen sich auf der Piste in Krasnaja Poljana in der Luft und mussten per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Diagnose über die Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst nicht. Die weiteren deutschen Teilnehmerinnen Anna-Lena Forster und Andrea Rothfuss schieden aus.

Tino Uhlig hat bei seinem ersten Start bei den Paralympics in Sotschi einen Spitzenplatz belegt. Im Skilanglauf über 20 Kilometer klassisch lief der 37-Jährige aus Baiersbronn auf den fünften Rang.

Für ihn war es die beste Platzierung seit Platz fünf über 10 Kilometer vor vier Jahren in Vancouver. Unter den Augen von Russlands Sportminister Witali Mutko gewann Ruschan Minnegulow in 50:55,1 Minuten die sechste Goldmedaille für die Gastgeber. Zweiter wurde der Finne Ilkka Tuomisto vor dem Russen Wladislaw Lekomtzew.