Köln (SID) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart stellt ab 13.00 Uhr Huub Stevens als neuen Trainer vor. Der VfB hatte sich am Sonntag von Thomas Schneider getrennt und den Niederländer als dessen Nachfolger präsentiert. In der laufenden Saison ist Stevens bereits der dritte Stuttgarter Trainer, nachdem Bruno Labbadia Ende August 2013 entlassen worden war.

Die SpVgg Greuther Fürth will am 24. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga am Tabellenführer 1. FC Köln dran bleiben und den Aufstiegsrang festigen. Der Bundesliga-Absteiger gastiert ab 20.15 Uhr beim Tabellen-15. VfL Bochum, der dringend weitere Punkte benötigt, um sich im Abstiegskampf ein wenig Luft zu verschaffen.