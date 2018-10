New York (AFP) Auf dem Bananenmarkt entsteht eine neue Nummer eins: Das US-Unternehmen Chiquita und das irische Konkurrenzunternehmen Fyffes mit der Marke Sol verkündeten am Montag ihre Fusion. Damit entstehe das neue Unternehmen ChiquitaFyffes mit einem Umsatz von 4,6 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro), teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Chiquita werde einen Anteil von 50,7 Prozent halten, Fyffes 49,3 Prozent.

