Kairo (AFP) Ein ägyptisches Gericht in Kairo hat am Dienstag 77 Unterstützer des entmachteten Präsidenten Mohammed Mursi wegen Beteiligung an gewalttätigen Protesten zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt. Nach ihrer Freilassung müssen sie außerdem drei Jahre lang regelmäßig bei der Polizei vorsprechen. Das Gericht befand die Angeklagten für schuldig, im vergangenen August in der Hauptstadt an einer Demonstration teilgenommen zu haben, in deren Verlauf dutzende Menschen getötet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.