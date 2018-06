Kabul (AFP) Ein Journalist aus Schweden ist am Dienstag in der afghanischen Hauptstadt Kabul erschossen worden. Bei dem Opfer handelt es sich um den Reporter Nils Horner, der für Schwedens öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Korrespondent in Afghanistan im Einsatz war, wie der schwedische Botschafter in Kabul, Peter Semneby, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Radiojournalist habe auch einen britischen Pass gehabt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.