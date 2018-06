Dallas (SID) - Die Atlanta Hawks mit dem deutschen Rookie Dennis Schröder haben ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA beendet. Das Team aus Georgia siegte nach zuletzt sechs Pleiten in Folge 112:110 bei den Utah Jazz und festigte damit auch den letzten zu den Play-offs berechtigenden achten Platz in der Eastern Conference. Schröder kam in 13:44 Minuten Einsatzzeit auf vier Punkte und immerhin drei Assists.

Auch der Titelverteidiger Miami Heat hat seinen Abwärtstrend gestoppt und sich sein Ticket für die Play-offs endgültig gesichert. Nach drei Niederlagen in Folge gewann der Topfavorit 99:90 gegen die Washington Wizards und konnte sich dabei wieder einmal auf seine Stars verlassen: LeBron James (23), Chris Bosh und Dwyane Wade (beide 22) kamen zusammen auf 67 Punkte.