Valparaíso (AFP) Zurück in Chiles Präsidentenpalast: Die Sozialistin Michelle Bachelet ist am Dienstag für eine zweite Amtszeit vereidigt worden. Die neue Staatschefin legte bei einer Zeremonie im Parlament vor Senatspräsidentin Isabel Allende den Amtseid ab. "Ja, ich schwöre", waren die Worte von Bachelet, die sich in den kommenden Jahren vor allem für mehr soziale Gerechtigkeit in dem südamerikanischen Land einsetzen will.

