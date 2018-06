Peking (AFP) In China dürfen Unternehmen künftig auch private Banken eröffnen. China habe einige private Investoren ausgewählt, um an einem Probelauf zur Eröffnung von fünf Banken teilzunehmen, erklärte der Vorsitzende der Bankenregulierungskommission, Shang Fulin, am Dienstag am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking. Zu den Firmen gehören die Internet-Unternehmen Alibaba und Tencent.

