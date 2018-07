Brüssel (AFP) Nach langen Verhandlungen steht die Europäische Union kurz davor, ihren Kampf gegen Steuerhinterzieher bedeutend zu verschärfen. Bei einem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel kündigten Luxemburg und Österreich nach langer Blockade an, einen erweiterten Austausch von Steuerdaten in der EU zu akzeptieren. Der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna wollte die offizielle Zustimmung seines Landes aber Regierungschef Xavier Bettel auf dem EU-Gipfel in der kommenden Woche überlassen.

