Straßburg (AFP) Als Reaktion auf Konflikte um die Rechtstaatlichkeit in europäischen Staaten wie Ungarn und Rumänien will sich die EU-Kommission mit neuen Instrumenten wappnen. Die EU-Kommission wolle "in Fällen schwerwiegender und systembedingter Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedstaat frühzeitig" tätig werden können, sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Dienstag in Straßburg. Nötig sei ein "Frühwarnmechanismus" vor Vertragsverletzungsverfahren und vor Maßnahmen nach Artikel 7 des EU-Vertrags.

