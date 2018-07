Brüssel (AFP) Attac und andere Organisationen aus Europa und den USA verstärken ihren Widerstand gegen das geplante transatlantische Handelsabkommen. In Brüssel startete am Dienstag eine internationale Konferenz von Gegnern des TTIP genannten Handelsvertrages, um die Aktivitäten für die kommenden Monate zu besprechen und Schwerpunkte festzusetzen, wie Roland Süß von Attac AFP in Brüssel sagte.

