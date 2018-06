Koblenz (AFP) Die Bundeswehr bringt am Mittwoch 24 Ukrainer zur medizinischen Behandlung nach Deutschland, die bei den Protesten auf dem Maidan in Kiew verletzt worden waren. Der MedEvac-Lazarett-Airbus der Bundeswehr mit den ukrainischen Staatsbürgern an Bord soll am Nachmittag auf dem Berliner Flughafen Tegel landen, wie das Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr am Dienstag in Koblenz mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.