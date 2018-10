Straßburg (AFP) Die EU-Kommission will der Ukraine bereits vor der Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens Zollerleichterungen in Millionenhöhe anbieten. Das kündigten EU-Kommissionschef José Manuel Barroso und EU-Handelskommissar Karel De Gucht am Dienstag in Straßburg an. Auf ein Jahr gerechnet, würde die ukrainische Wirtschaft demnach im Umfang von knapp 500 Millionen Euro profitieren.

