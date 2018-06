Paris (AFP) Frankreich hat drei von den Nationalsozialisten geraubte Gemälde an die Nachfahren der einstigen Besitzer übergeben - einen Tag, bevor der Beutekunst-Film "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" in Frankreich in die Kinos kommt. Kulturministerin Aurélie Filippetti sprach am Dienstag in Paris bei der feierlichen Übergabe der Werke von einer "Geste der Wiedergutmachung und der Gerechtigkeit". Es sei eine "moralische Verpflichtung", sich aller Anträge auf Rückgabe vom Beutekunst ernsthaft anzunehmen.

