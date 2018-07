Hannover (AFP) Cyber-Kriminelle brauchen heutzutage nach Expertenmeinung weder besondere Technikkenntnisse noch spezielle Geräte. "Es ist kinderleicht", sagte Raj Samani von der IT-Sicherheitsfirma McAfee aus den USA der Nachrichtenagentur AFP auf der Cebit in Hannover. Das gesamte Handwerkszeug für Netz-Kriminelle sei "leicht im Internet zu bekommen". Und die Sache sei höchst lukrativ: "Wir könnten als Cyber-Kriminelle an einem Nachmittag mehr Geld machen als in unseren normalen Jobs im ganzen Leben."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.