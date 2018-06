München (AFP) Der Hollywood-Schauspieler Pierce Brosnan hat sich als James-Bond-Darsteller wie in einem starren Korsett gefühlt. In der Rolle des britischen Geheimagenten "kannst du nicht die ganze Energie zeigen, die in dir steckt", sagte der 60-Jährige der Zeitschrift "Playboy" laut Vorabmeldung vom Dienstag. Häufiger habe er sich fragen müssen: "Wie werde ich das Image, das ich geschaffen habe, und den Schauspielstil, für den ich bekannt bin, wieder los?"

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.