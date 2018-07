Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) vor einer wahltaktischen Blockade der Verhandlungen über die Bankenabwicklung gewarnt. "Mit dem Parlament kommen wir bestimmt zurande", sagte Schäuble vor einem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel. "Die Frage ist, ob wir in Wahlkampfzeiten mit einem Parlamentspräsidenten, der seine Funktion als Parlamentspräsident zu Wahlkampfzwecken missbraucht, zurande kommen."

