Berlin (AFP) Die schwarz-rote Koalition will das Kindergeld laut einem Zeitungsbericht voraussichtlich erst in zwei Jahren erhöhen. Im Gespräch sei, die Zahlungen an Eltern erst ab 2016 zu erhöhen und dies dann umso deutlicher zu tun, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise. Gleichzeitig solle dann auch der sogenannte Kinderzuschlag für Geringverdiener steigen.

