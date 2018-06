Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben ihren Topscorer Ivan Ciernik weiter an sich gebunden. Der 36 Jahre alte Slowake, der in der laufenden Spielzeit auf 20 Tore und 25 Vorlagen kam und in der ligaweiten Scorerliste auf Platz elf liegt, unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. "Einen Torjäger wie ihn kann jede Mannschaft gebrauchen", sagte Trainer Larry Mitchell über seinen Stürmer.

Torhüter Patrick Ehelechner wird die Panther dagegen nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen.