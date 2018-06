Brüssel (AFP) Die Europäische Union hilft aus dem Krisenland Zentralafrika in die Nachbarstaaten geflüchteten Menschen mit weiteren vier Millionen Euro. Das Geld soll rund 100.000 Opfern des Konflikts zugute kommen, die in den Tschad, die Demokratische Republik Kongo und nach Kamerun geflohen sind, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Damit erhöht sich die Soforthilfe der EU für Opfer der Krise seit Dezember 2013 auf gut 20 Millionen Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.