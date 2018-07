Bremen (dpa) - Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Ailton wird am 6. September mit einem Abschiedsspiel seine Karriere beenden.

Der inzwischen 40 Jahre alte Fußballprofi tritt im Bremer Weserstadion mit Werders Double-Mannschaft von 2004 und mit "Ailtons Südamerikaauswahl" an. Das gab Ailton am Dienstag in Bremen bekannt. Der Stürmer hatte seine erfolgreichste Zeit in den sechs Jahren bei Werder, die 2004 mit dem Double aus Meisterschaft und Pokal gekrönt wurde. In seiner Karriere spielte er unter anderem in Mexiko, der Türkei, der Ukraine, Serbien, China, der Schweiz und Österreich. Zuletzt war Ailton beim Landesligisten Hassia Bingen unter Vertrag.