Manchester (SID) - Eine US-Investmentfirma hat rund ein Viertel aller verfügbaren Aktien des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United an der New Yorker Börse erworben. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Baron Capital besitzt damit 24 Prozent aller Aktien, die die Glazer-Familie als United-Eigentümer 2012 verkauft hatte.

Insgesamt verfügt die Investmentfirma aber nur über 2,5 Prozent der Anteile an dem Klub. Die Glazer-Familie hält immer noch 90 Prozent der Aktien.