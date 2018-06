Berlin (dpa) - Aus Politik und Kirche kommt deutliche Kritik an Uli Hoeneß, nachdem der Bayern-Präsident gestern vor Gericht eingeräumt hatte, weitaus mehr Steuern als angenommen hinterzogen zu haben.

Der Chef der Linkspartei, Bernd Riexinger, forderte in der "Rheinischen Post" (Dienstag-Ausgabe) den sofortigen Rückzug von Hoeneß vom Präsidenten-Amt beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Hoeneß habe Steuern in einem unvorstellbaren Ausmaß hinterzogen, sagte Riexinger. "Er kann nun keinesfalls weiter an der Spitze des FC Bayern bleiben. Ehrlich machen heißt zurücktreten."

Der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) zeigte sich in den "Ruhr Nachrichten" (Dienstag-Ausgabe) "fassungslos", nachdem Hoeneß eingeräumt hatte, 18,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Niemand habe das Recht, selbst darüber zu entscheiden, wie er Steuergelder verwende, die der Allgemeinheit zustünden: "Man kann nicht erst dem Fiskus Geld stehlen und sich dann anschließend dafür feiern lassen, was man damit für Wohltaten geleistet hat", sagte Walter-Borjans.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, warnte in den "Kieler Nachrichten" (Dienstag-Ausgabe) vor einer Sondermoral für Prominente. Schneider sagte, beim Prozess in München gehe es auch um den einheitlichen ethischen Bewertungsmaßstab. "Trotz aller Verdienste um den deutschen Fußball: Daraus den Anspruch auf eine andere Moral abzuleiten, geht nicht."