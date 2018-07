Paris (SID) - Der französische Fußballmeister Paris St. Germain verzichtet im Achtelfinalrückspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) gegen Bayer Leverkusen gleich auf drei Spieler. Abwehrspieler Gregory van der Wiel sowie Mittelfeldspieler Marco Verratti werden verletzungsbedingt nicht spielen. Blaise Matuidi wird vorsichtshalber nicht eingesetzt.

Der 26-jährige van der Wiel laboriert an Problemen im rechten Knie und war in München untersucht worden. Verratti hatte im Training eine Prellung erlitten, während Matuidi pausiert, um keine weitere Verwarnung zu kassieren. Das Achtelfinalhinspiel gegen Bayer hatte PSG mit 4:0 in der BayArena für sich entschieden.