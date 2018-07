Berlin (dpa) - Immer mehr Menschen in Deutschland schließen staatlich geförderte Zusatzversicherungen für den Pflegefall ab. Bis Ende Januar gab es mehr als 400 000 Policen für den sogenannten "Pflege-Bahr", sagte ein Sprecher des Verbands der Privaten Krankenversicherung der dpa in Berlin. Benannt wurde die Versicherung nach dem früheren Gesundheitsminister Daniel Bahr, in dessen Amtszeit sie 2013 eingeführt worden war. Die Förderung beträgt fünf Euro pro Monat, wenn der Versicherte mindestens zehn Euro selbst zahlt.

