Emlichheim (dpa) - In einem Legehennenbetrieb im Niedersachsen ist eine milde Form der Vogelgrippe festgestellt worden. Betroffen sind nach Angaben des zuständigen Landkreises Grafschaft Bentheim in dem Betrieb rund 38 000 Hennen, die nun getötet werden müssten. Den Verdacht auf den für Menschen nicht gefährlichen Subtyp H5N1 habe der Kreis nach positiven Laborergebnissen am Wochenende gehabt. Heute habe das Friedrich-Loeffler-Institut den Befund bestätigt. Es wurde ein Sperrgebiet von einem Kilometer rund um den Betrieb eingerichtet.

