Hagen (dpa) - Die in fast allen deutschen Innenstädten präsente Süßwarenkette Hussel bekommt neue Eigentümer.

Die Handelskette Douglas kündigte am Dienstag an, das Tochterunternehmen an den Finanzinvestoren Emeram Capital Partners zu verkaufen. Zum Preis machte Douglas keine Angaben.

Hussel betreibt in Deutschland, Österreich und Portugal über 240 Süßwaren-Fachgeschäfte und ist nach Angaben von Firmenchef Sven Eklöh Marktführer in Deutschland. Eklöh zeigte sich erfreut über den Eigentümerwechsel. Dies sei eine Riesenchance für Hussel.

"Emeram wird Hussel zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, um Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen. Wir haben einen klaren Expansionsplan. Dazu gehört auch, noch vorhandene weiße Flecken in Deutschland zu besetzen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Mit den neuen Eigentümern will Hussel im In- und Ausland weiter wachsen. Zudem solle der Online- und Versandhandel gestärkt werden. "Hussel ist mit seinem hochwertigen Sortiment im Schokoladenbereich nicht nur krisenresistent, sondern bislang auch nicht vom Online-Boom in Mitleidenschaft gezogen worden. Dennoch sind wir dabei, unsere Online-Präsenz auszubauen", sagte Eklöh.

Zu den Gründungspartnern von Emeram Capital Partners gehört der frühere Chef des Handelsriesen Metro, Eckhard Cordes.