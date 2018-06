Münster (dpa) - Am zweiten Tag ihrer Frühjahrsvollversammlung in Münster wollen die deutschen Bischöfe heute über grundsätzliche Herausforderungen für die Kirche in den kommenden Jahren beraten.

Dabei geht es etwa um die Fortsetzung des Reformdialogs mit den Laien oder den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, die derzeit nicht am Abendmahl teilnehmen dürfen.

Auch die Ergebnisse der jüngsten, vom Papst angestoßenen Umfrage sind Thema. Sie hatte ergeben, dass viele Katholiken mit der konservativen Sexualmoral ihrer Kirche nichts anfangen können. Beschlüsse sind nicht zu erwarten.

